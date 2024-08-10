Вашингтон, 10 августа, 2024, 22:02 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден считает поражение своего предшественника, республиканца и кандидата на должность главы государства Дональда Трампа на предстоящих выборах самым главным для страны.

Samuel Corum — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

81-летний глава государства указал, что считал себя президентом переходного периода. Нахождение на посту президента Байден охарактеризовал как большую честь.

«Я думаю, у меня есть обязательства перед страной сделать самое важное, что можно сделать: мы должны победить Трампа», — заявил американский лидер в интервью, опубликованном 9 августа телеканалом CBS News.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Байден заявил, что не будет участвовать в следующих президентских выборах. Он также заявил о полной поддержке в качестве кандидата от Демократической партии вице-президента Камалы Харрис.

6 августа её официально выдвинули в качестве кандидата. По информации газеты The New York Times, в ходе голосования её поддержали 99% делегатов Демпартии.

Трамп назвал отказ Байдена от выборов переворотом. Экс-президент отметил, что американский лидер год проводил предвыборную кампанию, победил в ней, а теперь его «выкинули». Бывший глава Белого дома также назвал Харрис провальным кандидатом.

28 июня Трамп назвал Байдена преступником, совершившим много ужасного на посту главы государства. По мнению бывшего президента, действующий американский лидер может стать осужденным после того, как покинет Белый дом.