Вашингтон, 2 августа, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что главу Белого дома Джо Байдена отстранили от выборов в результате переворота.

ИА Регнум

«Это был переворот для свержения президента. Подумайте, у него (Байдена) было 14 млн голосов (на предварительных выборах), он проводил кампанию год, выиграл её, а они его выкинули. Они сказали, либо сейчас уходи, либо мы сделаем это сложным путем», — сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

Он добавил, что действующий вице-президента США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис является «провальным кандидатом», но «нечестные СМИ пытаются защитить её, сделать из нее Маргарет Тэтчер».

«Энтузиазма в отношении неё больше, как можно испытывать его в отношении Джо Байдена. Но я думаю, что она хуже, я думаю, она ужасный кандидат. Я не фанат Байдена, он не умный парень. Но и она не умная», — заключил Трамп.

Как передавало ИА Регнум, президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден 21 июля заявил, что выходит из гонки, но при этом намерен исполнять свои полномочия до конца срока. Он пояснил, что не стал бороться с республиканцем Дональдом Трампом за победу «в интересах партии и страны». Глава Белого дома поблагодарил за работу свою команду, особенно вице-президента Камалу Харрис. Байден призвал демократов поддержать на выборах её кандидатуру.

После решения Байдена Камала Харрис объявила о намерении стать кандидатом в президенты США от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах.

24 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение Байдена выйти из предвыборной гонки не связано с состоянием его здоровья.

27 июля Дональд Трамп публично оскорбил своего главного оппонента в предстоящей президентской гонке и действующего вице-президента США Камалу Харрис. Он усомнился в её умственных способностях, назвав Харрис радикальной левой сумасшедшей, которая уничтожит США, если когда-либо придёт к власти.