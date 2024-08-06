Вашингтон, 6 августа, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Вице-президента США Камалу Харрис официально выдвинули в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США, сообщила газета The New York Times.

Kenny Holston — Pool via CNP/Global Look Press Камала Харрис

По информации издания, политик получила поддержку 99 процентов из 4567 делегатов, участвовавших в голосовании.

Ожидалось, что партия объявит имя кандидата на съезде, который пройдёт в Чикаго 19–22 августа. Но Национальный комитет партии решил организовать «онлайн-перекличку» делегатов за две недели до съезда, чтобы не пропустить сроки подачи документов на включение кандидата в бюллетени в Огайо.

В соответствии с текущим законодательством штата, крайним днём для подачи является 7 августа.

Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца кандидатом в вице-президенты США. Ожидается, что она официально объявит об этом в ближайшее время.

Как передавало ИА Регнум, действующий президент США Джо Байден 21 июля заявил, что выходит из президентской гонки, но намерен исполнять свои полномочия до конца срока. Он пояснил, что не стал бороться с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом за победу «в интересах партии и страны». Глава Белого призвал демократов поддержать на выборах кандидатуру Харрис.

Согласно результатам опроса, проведённого изданием The Wall Street Journal, Трамп опережает Харрис по уровню поддержки среди американцев на два процентных пункта: 49% против 47%. Исследование компании YouGov показало, что трое из десяти американцев считают страну «не готовой» к женщине-президенту.

Трамп 4 августа усомнился в умственных способностях своего главного оппонента в предстоящей президентской гонке. Кроме того, по словам республиканца, Харрис боится участия в дебатах на телеканале Fox News, потому что у неё не получится защитить на них политику действующей власти.