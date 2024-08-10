Дамаск, 10 августа, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Дамаск поддерживает Москву во всех действиях, направленных на защиту территорий и гражданского населения от атак вооружённых формирований киевского режима. Об этом сообщается в опубликованном 10 августа заявлении МИД Сирии.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сирия выражает свою твёрдую поддержку РФ в ее борьбе с этой агрессией, которая угрожает стабильности в регионе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что власти Сирии с тревогой следят за террористической атакой со стороны украинских вооружённых формирований в Курской области, в ходе которой погибли мирные жители.

В сирийском МИД также заявили, что подобный акт агрессии киевского режима был бы невозможен без всесторонней поддержки коллективного Запада.

ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Президент России Владимир Путин назвал действия украинских военных масштабной провокацией. Он подчеркнул, что войска киевского режима обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют ракеты для таких ударов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество осудить преступные атаки Киева на российскую территорию. Дипломат также назвала атаку ВСУ очередным террористическим актом.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка, 20 бронетранспортёров, восемь боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин, а также 13 автомобилей.

В районе Суджи были уничтожены 15 иностранных наёмников ударом ракеты с термобарической головной частью.