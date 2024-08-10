Москва, 10 августа, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили 15 иностранных наёмников ударом ракеты с термобарической головной частью в районе Суджи Курской области. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наёмников на южной окраине Суджи уничтожены 15 боевиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные наносили удары по живой силе и технике ВСУ в районах Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовки, Зелёного Шляха и Свердликово Курской области. Кроме того, авиация и ракетные войска уничтожали резервы противника на территории Сумской области.

Также в Минобороны сообщили, что всего за сутки при попытках атаковать Курскую область ВСУ потеряли до 175 боевиков, 36 единиц бронетехники, включая 10 танков, три бронетранспортёра, две боевых машины пехоты, 21 боевую бронированную машину.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что на курском направлении фиксируется очень много французских и польских наёмников.

По данным американского портала War Zone, в атаках на Курскую область участвуют грузинские наёмники. Источник уточнил, что в нападении задействовали около 120 боевиков «Грузинского легиона» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов на следующий день во время доклада президенту Владимиру Путину об обстановке в регионе подчеркнул, что российские бойцы разобьют силы противника и выйдут на границу.

Путин назвал действия ВСУ масштабной провокацией. Он подчеркнул, что украинские войска обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют ракеты для таких ударов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество осудить преступные атаки Киева на российскую территорию. Дипломат также назвала атаку ВСУ в Курской области очередным террористическим актом.