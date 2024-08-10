Курск, 10 августа, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочего визита в Курскую область провёл совещание по организации медпомощи в регионе, сообщил 10 августа Минздрав России.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Министр здравоохранения Михаил Мурашко

«Сформирована маршрутизация по плановым и экстренным больным <…> всё обеспечено в полном объеме», — сообщило министерство.

Как отметили в ведомстве, в регионе достаточно лекарств, медицинских изделий и коек для оказания помощи пострадавшим.

Мурашко заявил, что на совещании «сверят часы» и скоординируют планы для усиления работы, в частности, по вопросам пациентов, находящихся в пунктах временного размещения, и мероприятиям для предотвращения инфекций.

Украинская армия 6 августа предприняла попытки прорваться в Курскую область. Российские военные этого не допустили. С 8 августа в регионе ввели режим ЧС федерального значения. С 10 августа власти ввели режим контртеррористической операции.

Врио главы региона Алексей Смирнов 9 августа сообщил, что власти решили усилить меры безопасности по вывозу людей из опасной зоны. В Орле в пунктах временного размещения находятся почти 800 эвакуированных граждан. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 10 августа сообщил, что в Подмосковье из Курской области приехали 424 человека, включая 330 детей.

МЧС направило в Курскую область дополнительные силы.