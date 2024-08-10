Москва, 10 августа, 2024, 15:45 — ИА Регнум. В Орле в пунктах временного размещения находятся почти 800 граждан, эвакуированных из Курской области. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе МЧС России.

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«Сотрудники МЧС России помогают обустроиться гражданам из Курской области в пунктах временного размещения», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В МЧС отметили, что им оказывают всю необходимую поддержку: они обеспечены питанием, средствами личной гигиены, лекарствами и одеждой. Для детей организовали досуг.

В ведомстве подчеркнули, что все запросы от прибывших отрабатывают сразу, необходимые вещи собираются каждый день, чтобы оперативно доставить их нуждающимся.

Ранее губернатор Орловской области Евгений Клычков заверил, что регион примет столько людей, сколько потребуется.

Как сообщало ИА Регнум, после двух попыток атаковать Курскую область со стороны Вооружённых сил Украины, которые были пресечены российскими военными, в регионе с 8 августа ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения. С 10 августа власти ввели в регионе режим контртеррористической операции.

Жителей приграничных районов эвакуируют в пункты временного размещения на территории области и других регионов. 10 августа врио главы региона Алексей Смирнов заявил о том, что эвакуация людей продолжается. Они приезжают централизованно на подготовленных автобусах, добираются на личном транспорте. Он отметил, что волонтёры и бойцы добровольной народной дружины оказывают большую помощь при эвакуации.

К Курске МЧС развернуло палаточный городок на 100 человек, покинувших приграничные районы из-за атак украинской армии. Здесь для граждан организовали питание и медицинское обеспечение, а также выдачу гумпомощи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 10 августа сообщил, что в Подмосковье из Курской области приехали 424 человека, в том числе 330 детей. Он уточнил, что детей сопровождают 50 человек, ещё 50 прибывших в регион жителей Курской области — это пожилые люди.

В Подмосковье для размещения детей приготовили свыше 400 мест в детских лагерях — в Подольске, Пушкино и Клину. Они смогут находиться в Московской области столько, сколько потребуется, подчеркнул губернатор.

В Тверской области по решению губернатора Игоря Рудени открыли круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, которые прибыли в Верхневолжье.