Москва, 9 августа, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Дополнительные силы спасателей, включая взрывотехников, направили в Курскую область, сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Telegram/МЧС России

«По решению главы МЧС России Александра Куренкова в регион следует дополнительная группировка сил и средств Тульского спасательного центра ведомства», — говорится в сообщении.

В её состав вошли 80 специалистов, в том числе пиротехники, и 13 единиц техники.

Сотрудники МЧС окажут помощь населению в эвакуации на безопасные территории и в пункты временного размещения. Пиротехники ведомства займутся обследованием и разминированием территории.

Как сообщало ИА Регнум, порядка 300 украинских военных утром 6 августа попытались прорваться через границу в Курской области. Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня. Обе были сорваны российскими военными. ВСУ также нанесли серию ударов по населённым пунктам области.

В Курской области 7 августа ввели режим чрезвычайной ситуации. Позднее, 9 августа, МЧС России проинформировало, что обстановку в Курской области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

По данным Минздрава России, в результате обстрелов со стороны ВСУ с 6 по 8 августа в Курской области пострадали 66 человек, в том числе девять детей. Глава ведомства Михаил Мурашко 9 августа заявил, что на стационарном лечении находятся 55 пострадавших по Курской области, 12 человек — в тяжёлом состоянии.

Президент России Владимир Путин назвал масштабной провокацией попытки ВСУ прорваться на российскую территорию.