Курск, 9 августа, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Власти Курской области примут дополнительные меры безопасности по вывозу людей из опасных районов, сообщил 9 августа врио главы региона Алексей Смирнов.

Он назвал непростой обстановку в регионе и сообщил, что обсудил направления работы по оказанию помощи вынужденным переселенцам с руководителем исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым.

«Отдельно обсудили взаимодействие по организации вывоза местных жителей из опасной зоны. Договорились принять дополнительные меры по обеспечению безопасности людей», — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.

В Курске работает гуманитарный склад, принимающий помощь из других регионов. Из Ростова-на-Дону поступило более 1000 продуктовых и гигиенических наборов, одежда и обувь, из Белгородской области — 3600 продуктовых и 200 санитарных наборов. Как отметил Смирнов, партнёры Народного фронта передали в Курск более 100 тонн продуктов, и ожидается ещё не менее пяти поставок.

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