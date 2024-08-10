Брюссель, 10 августа, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Удары Израиля по школе в секторе Газа повергают в ужас, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Philip Dulian/Global Look Press

«В ужасе от кадров из… школы в Газе, подвергшейся удару со стороны Израиля, в результате которого, по сообщениям, погибли десятки палестинцев. По меньшей мере 10 школ становились целью за последние недели», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Политик отметил, что подобным массовым убийствам не может быть оправдания.

Утром 10 августа армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по школе в районе Дарадж-Туффах. В здании якобы располагался командно-контрольный центр палестинского движения ХАМАС. Телеканал Al Jazeera сообщил о гибели не менее 100 человек, участвовавших в утренней молитве.

Как передавало ИА Регнум, Палестина возложила на США ответственность за массовую гибель своих граждан в секторе Газа. Отмечалось, что удар ЦАХАЛ нанесла почти сразу после сообщения о планах Вашингтона выделить Тель-Авиву 3,5 млрд долларов для закупки вооружения.

В МИД России Израиль призвали воздержаться от атак на гражданские объекты. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что действия Тель-Авива подрывают международные усилия, направленные на деэскалацию обстановки в зоне конфликта и прекращение огня.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября 2023 года, когда ХАМАС массово атаковало ракетами Израиль и захватило несколько населённых пунктов. В ходе атаки боевики также напали на музыкальный фестиваль на юге Израиля. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, которые в том числе пришлись и на гражданские объекты.

По данным Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на апрель 2024 года, за шесть месяцев в условиях войны в секторе Газа погибли более 34 тыс. человек, из них порядка 13 тыс. — дети.