Москва, 10 августа, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Москва глубоко потрясена ударом израильской авиации по школе «Эт-Табиин» в секторе Газа и призывает Израиль воздержаться от ударов по гражданским объектам, заявила 10 августа официальный представитель МИД Мария Захарова.

Mahmoud Zak/Global Look Press

Утром армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по школе в районе Дарадж-Туффах. Телеканал Al Jazeera сообщил о гибели не менее 100 человек, участвовавших в утренней молитве.

«Выражаем искренние соболезнования родственникам погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — отметила спикер МИД.

Подобные удары в по мирным жителям в секторе Газа носят систематический характер и не могут быть ничем оправданы, подчеркнула Захарова. Палестина сообщила о бомбардировках 13 центров для переселенцев за последний месяц.

Россия продолжает придерживаться позиции о необходимости строгого соблюдения норм международного гуманитарного права. По утверждению МИД, действия Израиля подрывают международные усилия, направленные на деэскалацию обстановки в зоне конфликта и прекращение огня.

Как передавало ИА Регнум, Палестина возложила на США ответственность за массовую гибель своих граждан в секторе Газа. Отмечалось, что удар военных Израиля был нанесён почти сразу после сообщения о намерении Вашингтоном выделить Тель-Авиву 3,5 млрд долларов на закупки американских оружия и боеприпасов.

23 июня бойцы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по окрестностям города Газа, в результате чего погибли по меньшей мере 39 человек. Израильские военные били по лагерю беженцев Шати, который расположен к западу от города Газа.