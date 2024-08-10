Рамалла , 10 августа, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Палестина возложила на США ответственность за массовую гибель палестинских граждан в секторе Газа. Об этом 10 августа говорится в распространённом заявлении официального представителя Палестинской национальной администрации (ПНА) Набиль Абу Рудина.

Omar Ashtawy/Global Look Press

«Американская администрация несёт ответственность [за гибель мирных граждан] в связи с военной, финансовой и политической поддержкой США … [Израиля]», — привело его сообщение «РИА Новости».

По словам Рудины, удар военных Израиля в Газе был нанесён почти сразу после сообщения о намерении Вашингтона выделить Тель-Авиву 3,5 млрд долларов на закупки американских оружия и боеприпасов.

Официальный представитель ПНА также потребовал от властей США заставить Израиль немедленно прекратить военные действия и удары по мирным гражданам, а также поддержку Тель-Авива.

Как передавало ИА Регнум, ранее 10 августа стало известно об авиаударе ВВС Израиля по школе в районе Дарадж-Туффах в секторе Газа. По утверждению израильских военных, в этом здании якобы располагался командно-контрольный центр палестинского движения ХАМАС.

Позднее в этот же день катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате этого удара погибли как минимум 100 человек. Отмечалось, что в момент удара в школе проходила утренняя молитва.

Американский телеканал CNN вечером 9 августа сообщил, что США хотят предоставить Израилю 3,5 млрд долларов для приобретения американского оружия и военной техники. По его информации, Тель-Авив не получит американское оружие сразу на всю эту сумму, только через несколько лет.