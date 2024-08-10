Газа, Палестина, 10 августа, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В результате авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе на территории сектора Газа погибли как минимум 100 человек. Об этом 10 августа сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Omar Ashtawy/Global Look Press

Уточняется, что израильские войска ударили по школе «Аль-Табин» в районе Аль-Дарадж в тот момент, когда там проходила утренняя молитва.

Сотрудники экстренных служб продолжают поисково-спасательную операцию на месте авиаудара.

Как передавало ИА Регнум, утром 10 августа пресс-служба ЦАХАЛ заявила об авиаударе по школе в районе Дарадж-Туффах. По утверждению израильских военных, в здании якобы располагался командно-контрольный центр палестинского движения ХАМАС.

Позднее в этот же день агентство «Синьхуа» со ссылкой на гражданскую оборону Палестины сообщило, что при ударе ЦАХАЛ по школе погибли 40 человек. При этом иранский канал Press TV заявил, что жертвами действий армии Израиля стали 100 человек и ещё несколько десятков были ранены.