Москва, 10 августа, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Расчёт оперативно-тактического комплекса «Искандер» уничтожил 15 человек командного состава подразделения 22-й бригады ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Станислав Красильников/ТАСС

«Ракетчики били по разведанному месту, где располагался командный пункт подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате были уничтожены 15 человек командного состава подразделения бригады.

Как передавало ИА Регнум, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка, 20 бронетранспортёров, восемь боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин, а также 13 автомобилей.

В районе Суджи Курской области были уничтожены 15 иностранных наёмников ударом ракеты с термобарической головной частью.

ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Президент России Владимир Путин назвал действия украинских военных масштабной провокацией. Он подчеркнул, что войска киевского режима обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют ракеты для таких ударов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество осудить преступные атаки Киева на российскую территорию. Дипломат также назвала атаку ВСУ очередным террористическим актом.