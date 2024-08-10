Курск, 10 августа, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Для нападения на Курскую область киевский режим стянул силы с белорусской границы и других направлений. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Mykhaylo Palinchak/Global Look Press

«Противник подготовился и стянул все свои силы с белорусской границы и отовсюду, и бросил эти силы сюда для масштабной акции», — сообщил Алаудинов в Telegram-канале.

Также он сообщил, что ситуация в Курской области максимально находится под контролем Вооружённых сил РФ, подразделения российских сил зачистили и полностью контролируют Мартыновку под Суджей.

Как передавало ИА Регнум, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка, 20 бронетранспортёров, восемь боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин, а также 13 автомобилей.

ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов на следующий день во время доклада президенту Владимиру Путину об обстановке в регионе подчеркнул, что российские бойцы разобьют силы противника и выйдут на границу.

Путин назвал действия ВСУ масштабной провокацией. Он подчеркнул, что украинские войска обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют ракеты для таких ударов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество осудить преступные атаки Киева на российскую территорию. Дипломат также назвала атаку ВСУ очередным террористическим актом.