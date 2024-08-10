Курск, 10 августа, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Ситуация в Курской области максимально находится под контролем Вооружённых сил России. Об этом 10 августа заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В принципе, ситуация, я об этом говорю, достаточно-таки серьёзная <…> Но, если сказать правильно, она, в принципе, уже взята под контроль. Мы максимально уже контролируем ситуацию», ― сообщил Алаудинов на видео, опубликованное в его Telegram-канале.

Он добавил, что подразделения российских сил зачистили и полностью контролируют Мартыновку под Суджей. Также украинская армия лишилась большого количества бронетехники и личного состава на курском направлении.

«На данный момент могу констатировать факт, что уже большое количество бронированной техники и личного состава за эти несколько дней действительно уничтожено, сожжено», ― подчеркнул командир спецназа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Алаудинов заявил, что Вооружённые силы России делают всё возможное для уничтожения украинских формирований и освобождения территорий в приграничных районах Курской области. Он отметил, что в результате действий украинский боевиков чаще всего гибнут мирные жители.

Согласно данным Минобороны на 10 августа, ВСУ при попытках атаковать Курскую область за сутки потеряли до 175 бойцов. Также украинская армия лишилась 36 единиц бронетехники, включая 10 танков, три бронетранспортёра, две боевых машины пехоты, 21 боевую бронированную машину. ВС России уничтожили автомобиль, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Кроме того, подразделения группировки войск «Север» и подошедшие резервы при поддержке армейской авиации и артиллерии пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки.