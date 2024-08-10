Москва, 10 августа, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки пресекли попытки прорыва мобильных групп Вооружённых сил Украины (ВСУ) вглубь российской территории в районе трёх населённых пунктов. Об этом 10 августа сообщили в Минобороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В течение суток активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнём артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовки, Зеленого Шляха и Свердликово.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные при попытках атаковать Курскую область за минувшие сутки 9 октября потеряли до 175 бойцов. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, включая 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин, а также 13 автомобилей.

Также ударом ракеты с термобарической головной частью Вооружённые силы России уничтожили 15 иностранных наёмников в районе Суджи Курской области. В ночь на 10 августа российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар авиационной бомбой ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции по живой силе и технике украинской армии в приграничном районе Курской области.

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 10 августа сообщил, что ситуация в Курской области достаточно серьёзная, но максимально находится под контролем Вооружённых сил России.