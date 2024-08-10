Москва, 10 августа, 2024, 08:49 — ИА Регнум. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в ночь на 10 августа нанёс удар по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/AP

В ведомстве уточнили, что под огонь российских сил попали живая сила и техника украинской армии.

Удар экипаж Су-34 нанёс по разведанным целям авиационной бомбой ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

На кадрах, опубликованных Минобороны, показан взлёт истребителя-бомбардировщика, отделение бомб, вспышки взрывов при попадании по целям, а также возвращение Су-34 на аэродром базирования.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные продолжают отражать вторжение украинских формирований в Курскую область. ВСУ при попытках атаковать Курскую область с начала боевых действий потеряли до 945 бойцов, а также 102 единицы бронетехники, включая 12 танков, 17 бронетранспортёров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей. При этом только за последнее сутки потери украинской армии на этом направлении превысили 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, пять бронетранспортёров, 18 боевых бронированных машин.

Минобороны России 9 августа сообщило, что российская армия наращивает силы, которые ведут активные боевые действия с бойцами ВСУ в Суджанском районе Курской области.

МО в тот же день опубликовало кадры уничтожения российским барражирующим боеприпасом «Ланцет» самоходной артиллерийской установки Krab польского производства в приграничном районе Курской области. ВСУ прятали оружие в лесополосе, но российские разведчики определили его координаты.