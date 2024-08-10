ВСУ за сутки потеряли до 175 бойцов при попытках атаковать Курскую область
Курск, 10 августа, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) при попытках атаковать Курскую область за сутки потеряли до 175 бойцов, сообщил 10 августа на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также украинская армия лишилась 36 единиц бронетехники, включая 10 танков, три бронетранспортера, две боевых машины пехоты, 21 боевую бронированную машину. Также были уничтожены автомобиль, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».
«В течение суток активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории», — добавил спикер оборонного ведомства.
На южной окраине Суджи в результате удара по пункту временной дислокации иностранных наемников уничтожены 15 боевиков.
Как передавало ИА Регнум, украинские военные 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Утром российские позиции атаковали 300 боевиков ВСУ, которые действовали при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня. Обе были сорваны российскими силами.
Российские военные продолжают операцию по уничтожению украинских диверсантов. В ночь на 10 августа российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар авиационной бомбой ОДАБ-500 по позициям ВСУ в приграничном районе региона. Цели были уничтожены. Расчёты FPV-дронов ВС России ликвидировали американский бронетранспортёр (БТР) MaxxPro.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 7 августа в докладе президенту Владимиру Путину заявил, что ВС РФ разобьют силы противника и выйдут на госграницу.