Курск, 10 августа, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) при попытках атаковать Курскую область за сутки потеряли до 175 бойцов, сообщил 10 августа на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Также украинская армия лишилась 36 единиц бронетехники, включая 10 танков, три бронетранспортера, две боевых машины пехоты, 21 боевую бронированную машину. Также были уничтожены автомобиль, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

«В течение суток активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории», — добавил спикер оборонного ведомства.

На южной окраине Суджи в результате удара по пункту временной дислокации иностранных наемников уничтожены 15 боевиков.

Как передавало ИА Регнум, украинские военные 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Утром российские позиции атаковали 300 боевиков ВСУ, которые действовали при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня. Обе были сорваны российскими силами.

Российские военные продолжают операцию по уничтожению украинских диверсантов. В ночь на 10 августа российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар авиационной бомбой ОДАБ-500 по позициям ВСУ в приграничном районе региона. Цели были уничтожены. Расчёты FPV-дронов ВС России ликвидировали американский бронетранспортёр (БТР) MaxxPro.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 7 августа в докладе президенту Владимиру Путину заявил, что ВС РФ разобьют силы противника и выйдут на госграницу.