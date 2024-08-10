Курск, 10 августа, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили ещё одну украинскую ракету над территорией Курской области. Об этом 10 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

MOD Russia/Global Look Press

«Силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам!» — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, вечером 9 августа силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России сбили четыре ракеты и четыре беспилотника.

ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов на следующий день во время доклада президенту Владимиру Путину об обстановке в регионе подчеркнул, что российские бойцы разобьют силы противника и выйдут на границу.

10 августа Национальный антитеррористический комитет заявил, что Киев предпринял беспрецедентную попытку по дестабилизации обстановки в некоторых российских регионах. Отмечалось, что в результате атаки украинских формирований на Курскую область погибли мирные жители, а также были разрушены жилые дома и иные гражданские объекты.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 августа заявила, что киевский режим продолжает наращивать террористическую активность путём ударов по гражданским целям и мирным жителям на российской территории. Дипломат указала на то, что Москва продолжит регулярно поднимать в ООН и на других многосторонних площадках вопрос о такого рода действиях Киева и его спонсоров.