Курск, 9 августа, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России вечером 9 августа сбили четыре ракеты и четыре беспилотника, запущенные ВСУ, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сбито четыре украинских ракеты и четыре БПЛА самолётного типа. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал он в Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ заявила об уничтожении над Курской областью четырёх украинских беспилотников самолётного типа. О сбитых ракетах ведомство пока на сообщало.

Как передавало ИА Регнум, глава Минздрава России Михаил Мурашко 9 августа заявил, что в больницах находятся 55 человек, пострадавших от ударов ВСУ по Курской области, из них восемь детей. 12 раненых находятся в тяжёлом состоянии. В регионе работают усиленные сводные медицинские бригады. Федеральный центр медицины катастроф министерства координирует оказание помощи населению.

6 августа украинские подразделения напали на Курскую область. Потери ВСУ составили 945 бойцов и 102 единицы бронетехники.

ВСУ в ходе атак на Курскую область обстреливают гражданские объекты и транспорт. 6 августа при ударе украинского дрона по селу Комаровка погиб водитель автомобиля. В тот же день в Рыльском районе погиб водитель микроавтобуса, в который попал украинский беспилотник.