Москва, 10 августа, 2024, 01:02 — ИА Регнум. Украина предприняла беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в некоторых регионах России, заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

ИА Регнум

В ведомстве отметили, что в Белгородской, Брянской и Курской областях решением главы ФСБ РФ Александра Бортникова введён режим КТО.

«В целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника председателем Национального антитеррористического комитета, директором ФСБ России А. В. Бортниковым принято решение организовать с 9 августа 2024 г. проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях», — уточнили в НАК.

В связи с этим в указанных регионах принимаются дополнительные меры с целью обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и усиления защиты объектов.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина продолжает наращивать террористическую активность, нанося удары по гражданским целям и мирным жителям на территории России. Она подчеркнула, что Москва продолжит регулярно поднимать в ООН и на других многосторонних площадках вопрос, касающийся таких действий Киева и его спонсоров.

6 августа ВСУ совершили попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Российские силы отбили атаки. Президент России Владимир Путин назвал действия украинских военных масштабной провокацией. Глава государства отметил, что ВСУ обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют ракеты для ударов.