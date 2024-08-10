Вашингтон, 10 августа, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Израиль в срочном порядке должен достичь прекращения огня в Газе. Об этом в беседе с министром обороны Израиля Йоавом Галантом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. О переговорах 10 августа сообщил пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Dominika Zarzycka/Global Look Press

«Госсекретарь подтвердил настоятельную необходимость достижения прекращения огня в Газе, что обеспечило бы освобождение заложников, позволило бы увеличить объём гуманитарной помощи и создало бы условия для более широкой региональной стабильности», ― говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Также Блинкен в очередной раз подтвердил приверженность США обеспечению безопасности Израиля. Он также подчеркнул важность достижения дипломатического урегулирования в регионе, отметив, что эскалация конфликта не отвечает интересам ни одной из сторон.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Джо Байден выпустили совместное заявление, в котором призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня в Газе. Они посоветовали сторонам конфликта вернуться к диалогу 15 августа и безотлагательно приступить к реализации соглашения.

Посредники готовы предоставить окончательный вариант проекта соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Как указал Блинкен, дальнейшие атаки на Ближнем Востоке повышают риски непредсказуемых опасных последствий для всего региона. Он отметил, что США и партнёры ведут интенсивную работу по снижению напряженности на Ближнем Востоке и над предотвращением эскалации конфликта. При этом глава Госдепа подчеркнул, что готовность США защищать Израиль и обеспечивать его безопасность остаётся «незыблемой».

Ранее о необходимости деэскалации конфликта заявляли президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа.