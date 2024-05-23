Манама, 23 мая, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа указали на необходимость деэскалации в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает бахрейнское агентство BNA.

Иван Шилов ИА Регнум

В публикации отмечается, что два лидера обсудили международные усилия, направленные на прекращение огня в секторе Газа, освобождение израильских заложников, а также гуманитарную помощь мирному населению. Две стороны указали на необходимость решения конфликта в палестинском анклаве, чтобы достичь «справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира в соответствии с международными резолюциями и арабской мирной инициативой».

Как передавало ИА Регнум, 23 мая в Кремле состоялись переговоры президента России и короля Бахрейна, который накануне прибыл в страну с официальным визитом. Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

Король Бахрейна в ходе переговоров с Путиным отметил, что его победа на президентских выборах в России, а также беспрецедентный рост российской экономики положительно отразились на ситуации в арабском мире. По его словам, Россия добилась выдающегося прогресса в экономике, а на политическом уровне играет конструктивную роль в поддержании международного мира и безопасности.

По итогам переговоров российский лидер подарил монарху длинную версию автомобиля Aurus, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Также Владимир Путин пригласил Хамада бен Ису Аль Халифу посетить саммит БРИКС в Казани. По словам помощника президента Юрия Ушакова, король Бахрейна приглашение принял.