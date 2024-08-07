Вашингтон, 7 августа, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Риски непредсказуемых опасных последствий для всего региона повышают дальнейшие атаки на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал 6 августа госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Аннаполисе с коллегами из Австралии, которую транслировал сайт Госдепа.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Блинкен указал, что США и партнёры ведут интенсивную работу по снижению напряженности на Ближнем Востоке и над предотвращением эскалации конфликта.

«Все в регионе должны понимать, что дальнейшие атаки лишь сохраняют конфликт, нестабильность и опасность для всех. Повышают риски опасных последствий, которые никто не может предсказать и контролировать», — пояснил Блинкен и добавил, что это сообщение передано Ирану и Израилю.

Глава Госдепа подчеркнул, что готовность США защищать Израиль и обеспечивать его безопасность остаётся «незыблемой».

«Мы продолжим защищать Израиль от атак террористов и их покровителей, равно как продолжим защищать свои войска», — отметил Блинкен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал устранить «как можно скорее» нового главу политбюро ХАМАС Яхью ас-Синвара, который был избран на этот пост вместо убитого Исмаила Хании.

Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания погиб 31 июля в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. В политбюро ХАМАС обвинили в убийстве Израиль и пригрозили ответными мерами.