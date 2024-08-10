Вашингтон, 10 августа, 2024, 03:29 — ИА Регнум. США в ближайшее время не собираются проводить переговоры с Россией на уровне министров обороны, заявил журналистам представитель Пентагона.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

Так он ответил на вопрос, рассматривает ли ведомство возможность нового разговора российского и американского министров обороны Андрея Белоусова и Ллойда Остина.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня между Белоусовым и Остином по инициативе Вашингона состоялся телефонный разговор. Глава Пентагона заявил о важности сохранять открытыми каналы связи между Россией и США. 12 июля Белоусов и Остин провели новую телефонную беседу.

27 июля газета The New York Times написала, что Киев готовил некую тайную операцию против Москвы и министры осуждали этот вопрос в ходе разговора 12 июля. В публикации утверждалось, что Белоусов позвонил Остину с предупреждением.

Глава Пентагона, в свою очередь, отрицал причастность США к планам Украины. Вместе с тем, по данным журналистов, он всё же позвонил в Киев и якобы попросил отказаться от подобных планов, если таковые имеются.

4 августа замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что сигнал, переданный Андреем Белоусовым в разговоре с Ллойдом Остином, дошёл до адресатов. По его словам, это помогло России и США избежать нового эскалационного витка.