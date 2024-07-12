Москва, 12 июля, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин 12 июля провели второй за месяц телефонный разговор.

Kevin Dietsch via Global Look Press

«Этим утром Остин также провёл телефонный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым», — сообщила на брифинге, трансляция которого ведётся на сайте минобороны США, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По её словам, американский военный министр в разговоре заявил, что важно сохранять открытыми каналы связи между Россией и США. Других подробностей она не сообщила.

Как передавало ИА Регнум, до этого Белоусов и Остин провели телефонные переговоры 25 июня. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер уточнил, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. По его словам, Остин говорил о необходимости сохранения коммуникации между Москвой и Вашингтоном на фоне СВО на Украине.

Минобороны России после этого сообщило, что Белоусов в ходе разговора с американским коллегой заявил о рисках эскалации конфликта из-за продолжающихся поставок оружия США Киеву. Они также обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины.