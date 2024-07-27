Вашингтон, 27 июля, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов в телефонном разговоре с коллегой из США Ллойдом Остином 12 июля обсудили готовящуюся Украиной «тайную операцию» против России, утверждает газета The New York Times.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Министр обороны РФ Андрей Белоусов

В статье указано, что первая телефонная беседа между главами двух ведомств произошла 25 июня. Её инициировал глава американского оборонного ведомства в попытках сохранить открытыми линии связи с российской стороной.

«12 июля Белоусов звонил с предупреждением. <…> Русские раскрыли готовящуюся на Украине тайную операцию против России, которую, по их мнению, одобрили американцы», — говорится в публикации.

Источник издания утверждал, что глава Минобороны РФ поинтересовался у Остина, причастны ли США к данной операции. В Пентагоне ответили отрицательно. Но восприняли предупреждение Москвы настолько серьёзно, что связались с Киевом и призвали отказаться от подобных планов, если таковые имеются.

Автор публикации отметил, что киевский режим не всегда сообщает американцам о готовящихся военных операциях. Пентагон это разочаровывает, так как подобные действия могут оттолкнуть европейских союзников Киева и привести к расширению военного конфликта.

Как передавало ИА Регнум, о телефонном разговоре Белоусова и Остина 12 июля сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. По её словам, американский военный министр в разговоре заявил, что важно сохранять открытыми каналы связи между Россией и США.

В пресс-службе Минобороны России в тот же день заявили, что главы двух ведомств обсудили вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации. Телефонный разговор состоялся по инициативе Белоусова, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер уточнил, что в телефонной беседе 25 июня Остин говорил о необходимости сохранения коммуникации между Москвой и Вашингтоном на фоне СВО на Украине. Минобороны России после этого сообщило, что Белоусов в ходе разговора с американским коллегой заявил о рисках эскалации конфликта из-за продолжающихся поставок оружия США Киеву. Они также обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины.