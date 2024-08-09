Тегеран, 10 августа, 2024, 01:49 — ИА Регнум. Надежду на своевременный ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и на то, что он не отразится на переговорах о прекращении огня в секторе Газа, выразили власти Ирана. Об этом 9 августа говорится в сообщении, распространенном постпредством Ирана при ООН в прессе.

Иван Шилов ИА Регнум Иран

«У нас есть законное право на самооборону, это вопрос, совершенно не связанный с прекращением огня в Газе. Однако мы надеемся, что наш ответ будет своевременным и будет осуществлен таким образом, чтобы не нанести ущерба потенциальному прекращению огня», — подчёркивается в тексте.

В заявлении поясняется, что безусловным приоритетом для Ирана является «установление прочного прекращения огня в Газе». Власти Ирана признают любое соглашение, принятое палестинским движением ХАМАС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию должен состояться в ближайшее время. Ожидается, что переговоры помогут выработать России и Палестине скоординированные подходы к урегулированию ближневосточного конфликта на справедливой основе.

Как отметил заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов, Москва контактирует со всеми сторонами ближневосточного конфликта в связи с обострением отношений между Израилем и Ираном.

31 июля Хания погиб в Тегеране во время ракетной атаки на его резиденцию. Политик находился в столице Ирана для участия в инаугурации президента Масуда Пезешкиана. В политбюро ХАМАС обвинили в убийстве Израиль и пригрозили ответными мерами.

Министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихай Элияху назвал убийство Хании «очищением мира».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает атаку, в результате которой погиб Хания, и назвал подобные действия попыткой помешать установлению мира на Ближнем Востоке.

Лидеры Египта, Катара и США обратились к Израилю и палестинскому движению ХАМАС с призывом возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Об этом говорится в совместном заявлении эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента США Джозефа Байдена.