Москва, 9 августа, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Визит президента Палестины Махмуда Аббаса должен состояться в ближайшее время, сообщил 9 августа заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Президент Палестины Махмуд Аббас

Ожидается, что переговоры помогут выработать России и Палестине скоординированные подходы к урегулированию ближневосточного конфликта на справедливой основе. Российский дипломат назвал предстоящий разговор президента России Владимира Путина и Аббаса очень важным.

Москва контактирует со всеми сторонами ближневосточного конфликта в связи с обострением между Израилем и Ираном, отметил Богданов.

Что касается возможной встречи президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада, для неё нужна серьёзная подготовка. Москва готова организовать такие переговоры, добавил российский дипломат.

«Мы за то, чтобы шёл процесс нормализации межгосударственных отношений между Турецкой Республикой и Сирии на базе взаимных признаний территориальной целостности, единства и суверенитета двух соседних стран», — заявил Богданов.

Эрдоган 7 июля заявил, что Путин рассматривает вариант проведения переговоров по нормализации отношений с Сирией. По словам турецкого лидера, для такой встречи нужен шаг со стороны Дамаска.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о подготовке, которую ведут в Кремле к визиту Аббаса. Представитель Кремля пообещал позже назвать дату приезда палестинского лидера.

Обстановка на Ближнем Востоке осложнилась после ракетной атаки Израиля, в результате которой 31 июля в Тегеране погиб лидер политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. В России осудили эти действия Израиля, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 6 августа заявил, что убийство Хании провоцирует новое обострение ситуации на Ближнем Востоке.