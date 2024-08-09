Вена, 9 августа, 2024, 23:42 — ИА Регнум. Россия уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о ситуации на Курской атомной станции на фоне атаки ВСУ на Курскую область, сообщило 9 августа постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене.

Владимир Гердо/ТАСС

Дипломаты отметили, что на АЭС находились осколки и остатки, которые, предположительно, попали на территорию объекта после уничтожения ракет, выпущенных украинскими военными.

«Восьмого августа на станции были обнаружены осколки и остатки — предположительно, фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов», — уточнило постпредство в своём Telegram-канале.

Специалисты оцепили места обнаружения осколков, а оперативные службы продолжают обследовать найденные фрагменты. В сообщении отмечается, что фактов прямого обстрела города Курчатов, Курской АЭС и энергетической инфраструктуры пока не выявлено. Вместе с тем, как подчеркнули в постпредстве, вокруг станции сохраняется напряженная ситуация.

Дипломаты предупредили, что действия ВСУ создают опасность не только для Курской АЭС, но и подвергают риску мировую атомную отрасль. Дипмиссия уточнила, что станция работает штатно, а радиационный фон на её территории и в городе соответствует природным значениям.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа Росгвардия объявила, что усилила меры безопасности на Курской АЭС. В ведомстве отметили, что совместно с Минобороны РФ и пограничной службой ФСБ нарастили силы и средства для решения задач по борьбе с украинскими диверсионно-разведывательными группами в Курской и Белгородской областях.

9 августа ВСУ ударили дронами по Курской области. Из-за атаки загорелась трансформаторная подстанция, после чего город Курчатов, а также части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов остались без энергоснабжения. Подачу энергии удалось восстановить.

6 августа ВСУ совершили попытку прорыва в Курскую область. Начальник Генштаба Вооружённых сил Валерий Герасимов на следующий день во время доклада президенту России Владимиру Путину об обстановке в регионе подчеркнул, что российские бойцы разобьют силы противника и выйдут на границу.

ВС РФ продолжают уничтожать противника в Суджанском районе Курской области и наращивают свои силы в регионе.