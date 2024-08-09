Курчатов, Курская область, 9 августа, 2024, 23:07 — ИА Регнум. Аварийные бригады восстановили энергоснабжение в городе Курчатове и пяти районах Курской области после пожара на трансформаторной подстанции, сообщили 9 августа в пресс-службе регионального правительства.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Ранее из-за падения обломков беспилотника ВСУ в регионе загорелась трансформаторная подстанция. Из-за этого пропало энергоснабжение в Курчатове, а также в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов.

«Аварийными бригадами восстановлено энергоснабжение в Курчатове, а также в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском и Беловском районах», — отметило областное правительство в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 8 на 9 августа Липецк подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате падения дрона получил повреждения объект энергетической инфраструктуры.

При этом были зафиксированы нарушения электроснабжения. Глава Липецкой области Игорь Артамонов уточнил, что отключение света затронуло микрорайоны №19,23,24,27, 29 и Московскую улицу. Через несколько часов специалисты восстановили энергоснабжение в городе.