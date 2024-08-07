Москва, 7 августа, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Росгвардия усилила меры безопасности на Курской атомной электростанции. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Упр. коммуникаций КуАЭС/ТАСС

«В рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры для защиты Курской АЭС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Росгвардия совместно с Минобороны и пограничной службой ФСБ нарастила силы и средства для решения задач по борьбе с украинскими диверсионно-разведывательными группами в Курской и Белгородской областях.

В ведомстве добавили, что выделены дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством врио губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Как передавало ИА Регнум, украинские вооружённые формирования 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Утром российские позиции были атакованы 300 боевиками ВСУ, который действовали при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Российские бойцы сорвали попытку прорыва в Курскую область. Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня.

Кроме того, ВСУ нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах Курской области. Украинская армия целенаправленно атаковала людей, которые пытались выехать из приграничных районов.

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Он уточнил, что при атаке Киев задействовал до 1 тыс. бойцов, потери ВСУ составили 315 военных и 54 единицы бронетехники, включая семь танков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку ВСУ в Курской области очередным террористическим актом.