Москва, 9 августа, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии для россиян старше 80 лет, а также для инвалидов I группы, кроме инвалидов с детства. Документ 9 августа опубликован на официальном портале правовой информации.

Администрация Президента России

С 1 января 2025 года указанные категории начнут получать надбавку в 1200 рублей. Выплаты будут ежегодно индексироваться. На Крайнем Севере и приравненных территориях они будут повышаться на районный коэффициент.

Отмечается, что в случае, если гражданин получает две пенсии, доплата применима лишь к одной из них.

Ранее выплаты ежемесячно получали безработные трудоспособные люди, ухаживающие за инвалидами и пожилыми. Теперь же деньги будут направляться непосредственно тем, за кем ухаживают.

Исключение составят инвалиды I группы с детства, к пенсии которых назначена выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном.

Как сообщало ИА Регнум, в России по состоянию на 1 апреля средняя пенсия составляла 20 941 рубль, у работающих пенсионеров — 17 484 рубля, а у неработающих — 21 751 рубль. Выплаты неработающим оказались выше, чем работающим, за исключением выплат пенсий по выслуге лет, отметила завкафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.

В июле Госдума сообщила о росте ряда выплат, в число которых вошли социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Они повысятся на 9,5%, а страховую пенсию и фиксированные выплаты к ней дважды проиндексируют — с 1 февраля и с 1 апреля 2025-го. Размеры индексации соответственно составят 4,5% и 2,2%.

Президент Путин 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме предложил возобновить с февраля 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам. Соответствующий закон он подписал 8 июля. Российский лидер отметил, что это справедливое решение, о котором давно говорили сами люди.