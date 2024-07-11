Москва, 11 июля, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Решение российских властей об индексации пенсий работающим пенсионерам назрело давно, заявил 11 июля президент России Владимир Путин.

РИА Новости / POOL

Он назвал этот шаг справедливым.

«Решение давно созрело, и нужно было привести все в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно говорили», — сказал глава государства на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Видеозапись их разговора опубликовал Кремль в своём Telegram-канале.

Перед заявлением Путина градоначальник передал президенту слова благодарности от работающих пенсионеров. Беглов уточнил, что в Санкт-Петербурге таких пенсионеров насчитывается около 400 тысяч.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам в РФ. В соответствии с документом с 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться каждый год наравне с пенсионными выплатами тем гражданам, которые уже не работают. Инициатива затронет 7,87 млн человек.

8 июля Владимир Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. В 2025 году из бюджета на эти нужды планируется выделить дополнительно 96,45 млрд рублей, а в 2026 и 2027 годах — соответственно 177,03 млрд и 260 млрд рублей.