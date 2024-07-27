Москва, 27 июля, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Размер некоторых пособий вырастет в 2025 году в России, сообщила журналистам член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Так, максимальный размер пособия по беременности достигнет 794 тысяч рублей, а по уходу за ребенком до 1,5 лет — до 69 тысяч.

«Будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет — до 794,4 тысячи и 68,9 тысячи рублей соответственно», — сказала депутат, слова которой цитирует RT.

В 2025 году вырастет и материнский капитал. При рождении первого ребенка он может составить 646 тысяч рублей в зависимости от темпов развития инфляции, а при рождении второго — 854 тысяч рублей. Кроме того, вырастет максимальный размер выплат по больничному за один день — с 2,7 тысячи до 5,7 тысячи рублей.

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению повысятся на 9,5%, а страховые пенсии и фиксированные выплаты к ней дважды проиндексируют с 1 февраля и с 1 апреля 2025-го. Размеры индексации соответственно составят 4,5% и 2,2%.

Также на 4,5% должны увеличиться пособия ветеранов, инвалидов, Героев России и Героев Труда, жителей блокадного Ленинграда, ликвидаторов техногенных аварий и других категорий граждан. Помимо этого, должны вырасти доходы военнослужащих и пенсии военных пенсионеров.

Как сообщило ИА Регнум, 8 июля президент России Владимир Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. 11 июля он заявил, что это решение назрело давно.

13 июля Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1%. Документ вступит в силу с 1 октября 2024 года.

16 июля доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин перечислил пять категорий российских граждан, которые могут рассчитывать на увеличение пенсии с 1 августа. Это пенсионеры, работавшие в 2023 году, члены лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работники организаций угольной промышленности, а также получатели накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат.