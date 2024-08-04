Москва, 4 августа, 2024, 07:33 — ИА Регнум. В России по состоянию на 1 апреля средняя пенсия составляла 20 941 рубль, у работающих пенсионеров — 17 484 рубля, а у неработающих пенсия находится на уровне 21 751 рубль. Об этом «РИА Новости» рассказала заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Отмечается, что 1 апреля 2024 года количество пенсионеров в России составляло почти 41 млн человек, работающих из них — 18,99%.

Пенсию по старости на данный момент получают 81,31% человек. Выплаты неработающим оказались выше, чем работающим, за исключением выплат пенсий по выслуге лет. Подольская уточнила, что размер средних пенсий может отличаться в 2-2,2 раза в зависимости от регионов проживания.

По словам эксперта, за счёт «северных надбавок» самые высокие пенсии на Чукотке — 33,4 тыс. рублей, 30,2 тыс. рублей — на Камчатке, на Колыме — 30 тыс. рублей.

Самые маленькие пенсии — в Дагестане, всего 15,3 тыс. рублей, заключила завкафедрой.

Как сообщало ИА Регнум, в России пенсионеры старше 80 лет и люди с инвалидностью первой группы с 2025 года будут получать новую прибавку к пенсии, анонсировала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Доплату к пенсии в размере 16 269,75 рубля назначат пенсионерам, которые достигли 80-летнего возраста, и инвалидам первой группы. Работающим пенсионерам, которые уволились, будет проведена индексация за пропущенные годы.

7 июня президент России Владимир Путин заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 1 февраля 2025 года.