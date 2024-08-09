Вашингтон, 9 августа, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Министерство обороны США продолжает снабжать Украину разведывательными данными. Об этом порталу War Zone заявили в Пентагоне, отвечая на вопрос о предоставлении Вашингтоном помощи Киеву для осуществления атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

t. me/V_Zelenskiy_official

«США продолжают поддерживать Украину разными способами, в том числе путём предоставления разведданных», ― отметил представитель американского ведомства.

Он указал, что Пентагон остаётся на связи с Киевом. Министерство в рамках диалога также узнавало у украинских военных цели их атак на Курскую область, однако не стало раскрывать ни подробности передачи разведданных, ни детали дискуссий по поводу событий в российском регионе.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Утром российские позиции атаковали 300 боевиков ВСУ, которые действовали при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня. Обе были сорваны российскими силами.

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту РФ Владимиру Путину, что ВСУ задействовал для нападения до 1 тыс. бойцов. По его словам, потери украинской стороны составили 315 военных и 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 7 августа отметила, что США планируют связаться с украинским военным командованием, чтобы узнать о целях вылазки в Курскую область. Она также отказалась говорить на тему, применялось ли американское вооружение в рамках нападения.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что вылазка ВСУ в Курскую область является самостоятельным решением Киева. По его словам, киевский режим якобы не уведомлял Вашингтон заранее о своих планах.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 8 августа заявила, что нанесение ВСУ ударов по Курской области с применением американского оружия соответствует политике США. Она пояснила, что Вашингтон расценивает удары украинской армии по Курской области как «действия по защите от атак из этого региона» и не считает их эскалационными. При этом Сингх добавила, что США, как и раньше, не поддерживают нанесение ударов американским оружием вглубь территории России, но допускают удары по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы.

Путин назвал действия ВСУ масштабной провокацией. Он подчеркнул, что украинские войска обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют ракеты для таких ударов.