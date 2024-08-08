Вашингтон, 9 августа, 2024, 00:42 — ИА Регнум. Нанесение Вооружёнными силами Украины (ВСУ) ударов по Курской области с применением американского оружия соответствует политике США. Такое заявление сделала 8 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Как пояснила Сингх, Вашингтон расценивает удары украинской армии по Курской области как «действия по защите от атак из этого региона», и это не противоречит политике Соединённых Штатов.

«Мы не считаем, что это каким-либо образом эскалационные действия», — указала Сингх.

Представителя Пентагона попросили уточнить, поддержит ли Белый дом удар ВСУ по Москве, или по другому российскому городу, если появится информация о якобы подготовке атаки из этих населённых пунктов. Сингх пояснила, что США, как и раньше, не поддерживают нанесение ударов американским оружием вглубь территории России.

При этом представитель Пентагона добавила, что США допускают удары по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы. Конкретизировать допустимую Вашингтоном дальность удара она отказалась.

"Я не буду рисовать перед вами карту с обозначением зон, в которых им можно и нельзя наносить удары. Но мы ясно доносим до украинцев свою позицию", - подчеркнула Сингх.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 8 августа в Киеве глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с делегацией палаты представителей Конгресса США. Речь шла о защите Украины и о противовоздушной обороне, уточнил Зеленский. Глава киевского режима заявил в беседе с конгрессменами, что Киев «делает всё», чтобы как можно быстрее достичь «справедливого мира».

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на фоне атаки Киева на приграничные районы Курской области провёл телефонный разговор с главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. По словам Сырского, он поблагодарил альянс за оказанную военную помощь и озвучил основные потребности украинской армии, в частности относительно средств дальнего поражения и боеприпасов к ним.

ВСУ 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. В ходе первой из них на территорию РФ попытались проникнуть 300 украинских военных при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Российские силы отбили обе атаки.

Кроме того, ВСУ нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах Курской области. Украинская армия целенаправленно атаковала людей, которые пытались выехать из приграничных районов.

Президент России Владимир Путин назвал действия ВСУ масштабной провокацией. Он подчеркнул, что украинские войска обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют ракеты для таких ударов.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал действия ВСУ в Курской области очевидной террористической акцией, так как нельзя бить по школам, больницам и жилым домам в порядке самообороны.