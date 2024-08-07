Вашингтон, 8 августа, 2024, 01:26 — ИА Регнум. Вашингтон намерен связаться с Вооружёнными силами Украины (ВСУ) и узнать о целях вылазки в Курскую область. Об этом 7 августа сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на ежедневном брифинге.

The White House Карин Жан-Пьер

«Мы собираемся связаться с украинскими военными, чтобы узнать больше об их целях. Что касается подробностей, я бы направила вас к украинцам, чтобы они сами говорили об их собственных военных операциях», — ответила Жан-Пьер на вопрос о том, каково отношение к происходящему у президента США Джозефа Байдена.

Кроме того, Жан-Пьер заверила, что Вашингтону не было известно заранее о планах ВСУ, и отметила, что Киев, по её словам, «занимается самообороной». Вопрос о возможных последствиях применения американского вооружения в боевых столкновениях в Курской области представитель Белого дома отнесла к гипотетическим и отказалась на него отвечать.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинские военные 7 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Утром российские позиции были атакованы 300 боевиками ВСУ, которые действовали при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Российские бойцы сорвали попытку прорыва в Курскую область. Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня.

Кроме того, ВСУ нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах Курской области. Украинская армия целенаправленно атаковала людей, которые пытались выехать из приграничных районов.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов отмечал, что российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться через госграницу в Курскую область в Суджанском и Кореневском районах. В Курской области введён режим чрезвычайной ситуации.

Президент РФ Владимир Путин назвал действия украинской армии масштабной провокацией. Он отметил, что украинские военные обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют для этого ракеты.