Вашингтон, 7 августа, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Американские власти находятся в контакте с Украиной по поводу атаки ВСУ на Курскую область и рассматривают указанную вылазку на российскую территорию как самостоятельное решение Киева, заявил на брифинге 7 августа официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

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«В конечном счете решения относительно того, как проводить свои операции, являются решениями самой Украины», — сказал он.

Представитель Госдепа также утверждает, что Киев не уведомлял США заранее о планах совершить вылазку на российскую территорию. При этом, по словам Миллера, Вашингтон не считает решение Киева о вылазке чем-то удивительным.

Он не стал отвечать, использовали ли ВСУ в ходе этой атаки американское вооружение. Миллер посоветовал обратиться по указанному вопросу в Пентагон.

Вместе с тем представитель Госдепартамента подчеркнул, что действия Киева в Курской области не нарушают ограничений США на использование американского оружия. Он добавил, что в подходах Вашингтона в этом направлении ничего не изменилось.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа ВСУ совершили попытку прорыва границы с Россией в Курской области. Российские военные отбили атаку. Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту РФ Владимиру Путину, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Он отметил, что ВСУ задействовал для нападения до 1 тыс. бойцов. По словам Герасимова, потери украинской стороны составили 315 военных и 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.

Президент России назвал действия ВСУ масштабной провокацией. Путин подчеркнул, что украинские войска обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используя ракеты. Он также дал распоряжение оказать помощь жителям Курской области.