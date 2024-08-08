Путин: ситуация в Курской области требует мужества от главы региона
Москва, 8 августа, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Руководству Курской области в сложной сегодняшней ситуации требуется проявить такие качества как собранность и мужество, заявил 8 августа президент Владимир Путин в ходе дистанционной встречи со врио главы региона Алексеем Смирновым.
Telegram/Алексей Смирнов
врио губернатор Курской области Алексей Смирнов
Встреча Владимира Путина с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым
Президент отметил, что жизнь ставит перед Смирновым неординарные задачи, для выполнения которых недостаточно только профессиональных знаний и опыта.
«Сегодняшняя ситуация требует и известного мужества, собранности на пути решения этих сложных, неординарных задач, которые сейчас стоят перед всеми ветвями и всеми уровнями власти, и в том числе перед губернатором и Вашей командой», — отметил Путин.
новость дополняется