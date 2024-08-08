Москва, 8 августа, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Руководству Курской области в сложной сегодняшней ситуации требуется проявить такие качества как собранность и мужество, заявил 8 августа президент Владимир Путин в ходе дистанционной встречи со врио главы региона Алексеем Смирновым.

Telegram/Алексей Смирнов врио губернатор Курской области Алексей Смирнов

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3907518" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Встреча Владимира Путина с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым

Президент отметил, что жизнь ставит перед Смирновым неординарные задачи, для выполнения которых недостаточно только профессиональных знаний и опыта.

«Сегодняшняя ситуация требует и известного мужества, собранности на пути решения этих сложных, неординарных задач, которые сейчас стоят перед всеми ветвями и всеми уровнями власти, и в том числе перед губернатором и Вашей командой», — отметил Путин.

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