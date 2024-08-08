Вашингтон, 8 августа, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Попытка провокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является террористической акцией, заявил 8 августа посол России в США Анатолий Антонов.

Сергей Гунеев/РИА Новости Посол России в США Анатолий Антонов

«Украинские действия — очевидная террористическая акция. <…> Нельзя признать правом на самооборону удары по школам, больницам, машинам скорой помощи и жилым домам в России», — процитировал его Telegram-канал дипломатической миссии.

Антонов подчеркнул, что действия ВСУ напрямую связаны с их неудачами на фронте. Однако провокации Киева не остановят продвижение российских войск, планомерно освобождающих российские территории.

Дипломат также призвал США прекратить поставки оружия Киеву, которое тот использует для убийства жителей российского региона.

Как передавало ИА Регнум, украинская армия 6 августа дважды попытались прорваться в Курскую область. ВС России отбили атаку. ВСУ нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах области. Украинская армия целенаправленно атаковала людей, которые пытались выехать из приграничных районов.

8 августа в Минобороны сообщили, что операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается. Российские военные в течение суток не допустили продвижения украинских бойцов вглубь региона. При этом за сутки ВСУ потеряли до 400 военных и 32 единицы бронетехники.

Накануне официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что вылазка ВСУ в Курскую область является самостоятельным решением Киева. Чиновник добавил, что действия Украины в Курской области не нарушают ограничений на использование американского оружия. Но отказался отвечать, использовали ли ВСУ в ходе этой атаки вооружение, поставленное США.