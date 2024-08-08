Киев, 8 августа, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский на фоне атаки Киева на приграничные районы Курской области провёл телефонный разговор с главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. Переговоры состоялись 8 августа.

Telegram Александр Сырский

Сырский на странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) написал, что поблагодарил Североатлантический альянс за оказанную военную помощь. Также в заговоре с Каволи он озвучил основные потребности украинской армии, в частности, относительно средств дальнего поражения и боеприпасов к ним.

«Отдельно обсудили вопросы усиления нашего ПВО», ― добавил Сырский.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа в Киеве глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией палаты представителей Конгресса США. Речь шла о защите Украины, о противовоздушной обороне и спасении жизней украинцев, уточнил Зеленский. Глава киевского режима заявил в беседе с конгрессменами, что Киев «делает всё», чтобы как можно быстрее достичь «справедливого мира».

В составе делегации были Дональд Норкросс, Селеста Малой, Джеймс Панетти. С ними Зеленский подробно обсудил усиление обороноспособности Украины и первоочередные потребности украинских войск.

ВСУ 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. В ходе первой из них на территорию РФ попытались проникнуть 300 украинских военных при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Российские силы отбили обе атаки.

Президент России Владимир Путин назвал действия ВСУ масштабной провокацией. Он подчеркнул, что украинские войска обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют ракеты для таких ударов.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге 7 августа, что США намерены запросить разъяснения у киевского режима относительно атаки ВСУ. В свою очередь официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что вылазка ВСУ в Курскую область является самостоятельным решением Киева. Он также сообщил, что киевский режим якобы не уведомлял Вашингтон заранее о своих планах.