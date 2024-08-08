Курск, 8 августа, 2024, 22:15 — ИА Регнум. Российские военные вечером 8 августа нейтрализовали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Курской областью, сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Для перехвата вражеских целей задействовали систему противовоздушной обороны (ПВО).

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

В Минобороны уточнили, что их обнаружили и обезвердили примерно в 20:25 и 20:55 по московскому времени (совпадает с местным).

Как сообщало ИА Регнум, ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов написал, что в ночь с 7 на 8 августа силы ПВО сбили над территорией региона семь ракет украинской армии. Позже стало известно о том, что военные в области уничтожили ещё пять ракет, а также шесть беспилотников ВСУ.

Также стало известно об уничтожении ещё по одному беспилотнику ВСУ в Орловской и Курской областях. Вечером 8 августа Минобороны РФ проинформировало, что российские военные обезвредили украинский БПЛА коптерного типа «Баба-яга» в приграничном районе Курской области. На него сбросили сеть.