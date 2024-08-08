В Курской области военные пресекли атаки украинских БПЛА
Минобороны РФ: силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Курской области
Курск, 8 августа, 2024, 22:15 — ИА Регнум. Российские военные вечером 8 августа нейтрализовали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Курской областью, сообщило Министерство обороны РФ.
Для перехвата вражеских целей задействовали систему противовоздушной обороны (ПВО).
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
В Минобороны уточнили, что их обнаружили и обезвердили примерно в 20:25 и 20:55 по московскому времени (совпадает с местным).
Как сообщало ИА Регнум, ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов написал, что в ночь с 7 на 8 августа силы ПВО сбили над территорией региона семь ракет украинской армии. Позже стало известно о том, что военные в области уничтожили ещё пять ракет, а также шесть беспилотников ВСУ.
Также стало известно об уничтожении ещё по одному беспилотнику ВСУ в Орловской и Курской областях. Вечером 8 августа Минобороны РФ проинформировало, что российские военные обезвредили украинский БПЛА коптерного типа «Баба-яга» в приграничном районе Курской области. На него сбросили сеть.