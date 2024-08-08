Курск, 8 августа, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Российские военные обезвредили украинский беспилотник коптерного типа «Баба-яга» в приграничном районе Курской области, сбросив на него сеть, сообщило 8 августа Министерство обороны.

Кадр из видео

Российское оборонное ведомство показало кадры, на которых видно, как ВС России обезвредили беспилотник противника сбросом сети российским военнослужащим — оператором дрона в воздухе.

Ранее в этот же день российское оборонное ведомство сообщило, что российские военные уничтожили два дрона «Баба-яга» украинской армии в приграничном районе Курской области. На кадрах, опубликованных министерством, видно, как российские беспилотники приближаются к украинским дронам и уничтожают их.

Врио главы Курской области Алексей Смирнов утром 8 августа сообщил, что российские силы ПВО уничтожили в небе над областью шесть дронов самолётного типа и пять ракет ВСУ.