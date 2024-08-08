Курск, 8 августа, 2024, 03:17 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь ракет украинской армии над территорией Курской области, сообщил 8 августа врио главы региона Алексей Смирнов.

Mil.ru ПВО России

«В небе над Курской областью силами ПВО сбито семь ракет ВСУ», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа Смирнов проинформировал, что в Курской области российские военные нейтрализовали одну ракету ВСУ. Ещё четыре украинские ракеты удалось перехватить в регионе в ночь с 6 на 7 августа.

Утром 7 августа также стало известно, что силы ПВО уничтожили в небе над Курской областью три беспилотных летательных аппарата ВСУ.

6 августа ВСУ совершили попытку прорыва границы с Россией в Курской области, но российские военные отбили атаку. Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту России Владимиру Путину, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.

Российский лидер назвал произошедшее масштабной провокацией ВСУ. Путин добавил, что украинские военные атакуют жилые дома и машины скорой помощи, в том числе применяют ракеты для ударов.