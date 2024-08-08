Курск, 8 августа, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила в небе над Курской областью 8 августа шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии, написал врио главы региона Алексей Смирнов.

Евгений Биятов/РИА Новости

Кроме того, военные сбили ещё пять ракет ВСУ.

«Этой ночью и утром в Курской области силами ПВО сбиты шесть украинских БПЛА самолётного типа и ещё пять ракет», — сообщил временно исполняющий обязанности губернатора.

Смирнов напомнил жителям, что приближаться к обломкам сбитых устройств опасно. Он посоветовал информировать экстренные службы в случае таких находок.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, в ночь с 7 на 8 августа, российские военные перехватили над территорией Курской области семь ракет, запущенных украинскими войсками. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Белгородской области два дрона ВСУ атаковали населённые пункты. В посёлке Борисовка Борисовского района удару подвергся инфраструктурный объект, в котором оказались повреждены остекление и навес. Второй БПЛА сдетонировал возле частного дома в селе Черемошном Белгородского района. Из-за этого в постройке выбило окна, посекло фасад и перебило трубу с газом.