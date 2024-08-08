Орел, 8 августа, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Два беспилотника ВСУ были сбиты над Орловской и Курской областями ранним утром 8 августа, сообщили в Минобороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

Киевский режим пытался атаковать объекты на территории России дронами самолётного типа в период с 04:20 до 06:20 мск.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над Курской и Орловской областями», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа губернатор Орловской области Андрей Клычков написал в Telegram о ночной атаке украинских дронов. Два беспилотника попали в жилой дом в деревне Жилиной. В результате в доме вспыхнул пожар.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рано утром 8 августа сообщил о шести дронах ВСУ, сбитых силами ПВО над регионом.

Минобороны утром 8 августа сообщило, что за ночь над территорией России силы ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА: 14 — в Белгородской области и два — в Курской.