Вашингтон, 7 августа, 2024, 17:51 — ИА Регнум. США намерены запросить разъяснения у киевского режима относительно атаки ВСУ на приграничные сёла в Курской области, заявил на брифинге 7 августа официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

Telegram/Алексей Смирнов

«Намерены связаться с нашими украинскими партнёрами, чтобы получить более полное представление о случившемся», — заявил Кирби.

Представитель Белого дома добавил, что позиция США в части применения американского оружия по территории России «не претерпела изменений».

Ранее 7 августа официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество осудить преступные атаки Киева на российскую территорию. Дипломат также назвала атаку ВСУ в Курской области очередным террористическим актом.

Утром 6 августа украинская армия предприняла попытки прорваться на территорию России в Кореневском и Суджанском районах. Погранслужба ФСБ России вместе с военными отразили вооруженную провокацию ВСУ.

Позднее Министерство обороны сообщило, что российские военные расчёты «Искандера» ударили по позициям украинских сил в Сумской области. ВС России уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК «БУК-М1». Оборонное ведомство также показало кадры поражения военной техники диверсантов ВСУ на границе Курской области.

ВС России не допустили продвижения украинских военных вглубь российской территории.

Глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов уточнил, что при атаке ВСУ на Курскую область Киев задействовал до 1 тыс. бойцов ВСУ. Целью украинской армии был захват Курской области. Потери ВСУ составили 315 военных и 54 единицы бронетехники, включая семь танков.